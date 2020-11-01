محمد بن مسعود - الدمام - إجمالي الإصابات يرتفع إلى 75866 أفادت وزارة الصحة الأردنية اليوم الأحد بتسجيل 3259 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية؛ ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 75866 إصابة. وبيّنت الوزارة أن جميع حالات الإصابة الجديدة محلية. وأضافت بأنها سجلت 37 حالة وفاة؛ لترتفع حالات الوفاة إلى 866 حالة. وأوضحت الوزارة أن 1553 حالة تتلقى العلاج في المستشفيات حاليًا، بينما يخضع بقية المصابين للعزل المنزلي.

فيروس كورونا الجديد 01 نوفمبر 2020 - 15 ربيع الأول 1442 08:23 PM Advertisements إجمالي الإصابات يرتفع إلى 75866 "كورونا" ينشر عدواه بين 3259 أردنيًّا في يوم واحد "كورونا" ينشر عدواه بين 3259 أردنيًّا في يوم واحد أفادت وزارة الصحة الأردنية اليوم الأحد بتسجيل 3259 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية؛ ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 75866 إصابة. وبيّنت الوزارة أن جميع حالات الإصابة الجديدة محلية. وأضافت بأنها سجلت 37 حالة وفاة؛ لترتفع حالات الوفاة إلى 866 حالة. وأوضحت الوزارة أن 1553 حالة تتلقى العلاج في المستشفيات حاليًا، بينما يخضع بقية المصابين للعزل المنزلي. الكلمات المفتاحية ، "كورونا" ينشر عدواه بين 3259 أردنيًّا في يوم واحد ،

المصدر : الخليج 365

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