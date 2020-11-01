شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. مستشار قانوني يوضح سبب تحول الخلافات الزوجية بالمملكة لقضايا جنائية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):

كشف المستشار القانوني محمد الوهيبي، عن ظاهرة غريبة في المملكة ناتجة عن الخلافات الأسرية بين الرجل والمرأة.

وقال "الوهيبي" في لقاء عبر برنامج "سيدتي"، إن قضايا الشخصية في الآونة الأخيرة أصبحت تتحول من من خلاف زوجي إلى قضايا جنائية بشكل غريب، موضحَا أن ذلك يكون بسبب أن كل طرف يسعى للانتقام من الآخر.

وضرب مثال بأنه هناك زوجات تكون على علم بأن زوجها يشرب خمور أو ماشابه ذلك فتستغل هذا الأمر ضده حتى "لا يتهنى" على حد وصفه.

وحذا المستشار القانوني من نزعة الانتقام بين الأزواج لافتًا إلى أنها تعود بسلبية في النهاية على الأطفال.