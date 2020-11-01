شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. المطلق: " هناك شروط للوضوء من ماء زمزم " والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):أفتى عضو هيئة كبار العلماء والمستشار بالديوان الملكي، الشيخ عبدالله المطلق، بجواز الوضوء من ماء زمزم الموجود داخل المسجد الحرام.
وقال خلال تصريحات تليفزيونية، إن "هناك شروط للوضوء من ماء زمزم، وهي ألا يؤذي المسجد، وأن يكون في الأطراف فقط، وأن يكون الماء قليل ".
وأضاف: " وإنما يكره بعض العلماء أن تُباشر بماء زمزم النجاسة، لكونه ماءًا مباركًا ".
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