شكرا لمتابعة خبر عن شاهد.. أهالي ‎الأفلاج يطلقون مبادرة " تقنين المهور " لتحفيز الشباب على الزواج والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أطلق أهالي ‎الأفلاج مبادرة " تقنين المهور " لتحفيز الشباب على الزواج، مما أثارت إعجاب المواطنين الذين أشادوا بهذه المبادرة الرائعة.

ومن جانبه، قال رئيس مركز الخالدية الأستاذ فلاح الكبرا، إن قبيلة الكبرا قدمت العديد من المبادرات الاجتماعية للتعاون والتكافل.

وأوضح " الكبرا "، خلال لقائه بقناة الإخبارية أن تقنين المهور بين أفراد القبيلة يساعد الشباب على الزواج، وتيسير وتخفيض تكاليف الزواج التى تثقل كاهل الشاب في بداية حياته الأسرية.

وأشار " الكبرا " إلى أن المبادرات الاجتماعية التي أطلقتها قبيلة الكبرا تعد لفتة أبوية للمستقبل من الآباء، ووجهاء القبيلة قبل أكثر من 25 سنة وهي تأسيس صندوق الأسرة وصلة الرحم وتقنين المهور.