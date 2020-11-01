شكرا لمتابعة خبر عن الصحة توضح الفئات التي يجب عليها التطعيم ضد الإنفلونزا الموسمية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أوضحت وزارة الصحة، اليوم الأحد، أنه هناك بعض القئات التي يجب عليها أخذ التطعيم ضد الإنفلونزا الموسمية.

ورصدت الوزارة 6 فئات، يجب عليها التطعيم، وتضمنت: "أصحاب الأمراض المزمنة، المصابون بالسمنة المفرطة، والأطفال من سن 6 أشهر إلى 18 سنة، الذين يتناولون علاج الأسبرين لفترة طويلة.

وتضمنت أيضًا: الأطفال من 6 أشهر، إلى 5 سنوات، الفئة العمرية من 65 فأكثر، وأخيرًا العاملون في القطاعات الصحية.

يذكر أن وزارة الصحة واصلت تحذيرها من خطورة تجاهل الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا الجديد، تجنبًا لاستقبال موجة ثانية خلال أشهر الشتاء.