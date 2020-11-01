شكرا لمتابعة خبر عن شرط إلزامي للدخول إلى مقرات الجهات الحكومية والقطاع الخاص بالمدينة المنورة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - المدينة المنورة (صدى):

دعت إمارة المدينة المنورة جميع المواطنين والمقيمين إلى تحميل تطبيق "‎ توكلنا " وإبراز ما يثبت الحالة الصحية للمستفيد اعتبارا من الغد، كشرط إحترازي إلزامي؛ للدخول إلى مقرات جميع الجهات الحكومية ومنشآت القطاع الخاص بالمدينة.

وجاء ذلك ضمن الإجراءات الإحترازية للمساهمة في الحد من انتشار فيروس ‎كورونا.

وكان المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، الدكتور محمد العبدالعالي، أعلن اليوم الأحد، عن تسجيل 374 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد COVID19 توزعت في مختلف مدن ومناطق المملكة.

وأشار العبدالعالي، خلال المؤتمر الصحفي اليومي لفيروس كورونا، إلى تسجيل 394 حالة تعافي جديدة ليصل إجمالي المتعافين إلى 334,236 حالة تعافي، فضلًا عن تسجيل 18 حالة وفاة ليصل إجمالي الوفيات إلى 5420 حالة وفاة.