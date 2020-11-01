اخبار السعوديه

شرط إلزامي للدخول إلى مقرات الجهات الحكومية والقطاع الخاص بالمدينة المنورة

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لمتابعة خبر عن شرط إلزامي للدخول إلى مقرات الجهات الحكومية والقطاع الخاص بالمدينة المنورة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - المدينة المنورة (صدى):

دعت إمارة المدينة المنورة جميع المواطنين والمقيمين إلى تحميل تطبيق "‎ توكلنا " وإبراز ما يثبت الحالة الصحية للمستفيد اعتبارا من الغد، كشرط إحترازي إلزامي؛ للدخول إلى مقرات جميع الجهات الحكومية ومنشآت القطاع الخاص بالمدينة.

وجاء ذلك ضمن الإجراءات الإحترازية للمساهمة في الحد من انتشار فيروس ‎.

وكان المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، الدكتور محمد العبدالعالي، أعلن  اليوم الأحد، عن تسجيل 374 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد COVID19 توزعت في مختلف مدن ومناطق المملكة.

وأشار العبدالعالي، خلال المؤتمر الصحفي اليومي لفيروس كورونا، إلى تسجيل 394 حالة تعافي جديدة ليصل إجمالي المتعافين إلى 334,236 حالة تعافي، فضلًا عن تسجيل 18 حالة وفاة ليصل إجمالي الوفيات إلى 5420 حالة وفاة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر شرط إلزامي للدخول إلى مقرات الجهات الحكومية والقطاع الخاص بالمدينة المنورة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صدى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا