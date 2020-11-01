شكرا لمتابعة خبر عن "الحج والعمرة": لا أعراض لكورونا على المعتمرين الذين قدموا اليوم والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - مكة المكرمة (صدى): كشف وكيل وزارة الحج والعمرة لخدمات المعتمرين، عن سلامة المعتمرين القادمين على الرحلة الأولى من أي أعراض لفيروس " كشف وكيل وزارة الحج والعمرة لخدمات المعتمرين، عن سلامة المعتمرين القادمين على الرحلة الأولى من أي أعراض لفيروس " كورونا المستجد ". وقال وكيل وزارة الحج لقناة " الإخبارية " إنه تم استكمال ترتيبات استقبال الرحلة القادمة من باكستان بكل يسر وسهولة. وأضاف أن الرحلة بداية من خروجهم من الطائرة حتى استلام حقائبهم استغرقت 23 دقيقة. وأكد على أن كافة المعتمرين أخذوا كافة الاحتياطات اللازمة واتجهوا إلى الحافلات المجهزة لنقلهم حيث سيقضون أول 3 ايام في فندق بمكة.

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