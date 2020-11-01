شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. وكيل الصحة: نتوقع زيادة في إصابات كورونا لـ3 أسباب والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - حمود العنزي (صدى):

توقع وكيل وزارة الصحة للصحة العامة الدكتور هاني جوخدار زيادة في الحالات خلال الفترة القادمة بسبب تغير الأجواء في المملكة، وزيادة التجمعات الأسرية داخل المنازل وخارجها.

وأضاف "جوخدار" خلال لقائه عبر برنامج " تم ":" نلاحظ ضعف في الالتزام بلبس الكمامة "، لافتا:" نطمح لوعي المواطن والمقيم في منع عودة الارتفاع في الحالات ".

وشدد جوخدار على أهمية الالتزام بلبس الكمامة والتباعد وتقليل التجمعات في الأماكن المغلقة، موضحا:" نعمل على مسارين للوصول إلى توفير اللقاح الأفضل والآمن ".

وكانت وزارة الصحة سجلت اليوم 374 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد COVID19 توزعت في مختلف مدن ومناطق المملكة.