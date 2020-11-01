شكرا لمتابعة خبر عن شاهد.. الداعية المالكي: المرأة للاستمتاع فقط! والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى):

قال الدكتور علي المالكي أن من حق المرأة أن تطلب في عقد الزواج ان يكون لديها خادمة. مضيفا أن المرأة للاستمتاع فقط.

وتابع المالكي : “بنتي لو تطلب خادمة تشترط على زوجها وسأشترط عليه ان يأتي بخادمة ولا تخدمه ابنتي نهائيا”.

وتابع “يجب ان تعرف الناس انه ليس من الواجب على المرأة ان تخدم الزوج الا في حدود.. المرأة اخذت لهدف الاستمتاع اما ان تقلبها خادمة فذلك غير صحيح”.

أثارت تصريحات المالكي حالة من الجدل بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي واختلفت الآراء بين المؤيدين والمعارضين له.