شكرا لمتابعة خبر عن رياح نشطة وضباب على المملكة غدًا والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، التقرير اليومي عن حالة الطقس المتوقعة غدًا الاثنين على المملكة.

ويتوقع هطول الأمطار الرعدية تسبق برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على مناطق "تبوك والمدينة المنورة ومكة المكرمة تشمل السواحل منها، كذلك على منطقة الجوف و الحدود الشمالية وحائل وأجزاء من مرتفعات جازان، عسير، الباحة ".

كما لا يستبعد تكون الضباب خلال ساعات الليل والصباح الباكر على أجزاء من المنطقة الشرقية خاصة الجنوبية منها.

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وأوضح التقرير أن مكة المكرمة ستشهد أعلى درجة حرارة نهارًا وتبلغ 38 درجة مئوية، في حين ستشهد أبها أقل درجة حرارة وهي 22 مئوية.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر جنوبية شرقية إلى جنوبية بسرعة 16-38 كم/ساعة على الجزء الجنوبي، وشمالية إلى شمالية غربية بسرعة 15-38 كم/ساعة على الجزء الشمالي، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف يصل إلى مترين ونصف على الجزء الجنوبي، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج جنوبًا.

فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية شرقية إلى شمالية غربية بسرعة 10-30 كم /ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر، وحالة البحر خفيف الموج.