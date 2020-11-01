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الجهات الأمنية تلقي القبض على عدد من الحسابات

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الجهات الأمنية تلقي القبض على عدد من الحسابات اللي كانت تدعم المارقين و تريد الفساد في هذا البلد

تأكد أن مهما حاول المجرمين التخفي بأسماء مستعارة لن يغيبوا عن أعين الجهات الأمنية الساهرة لحمايتك وحماية هذا الوطن ، وتعتبر هذه جريمة إلكترونية وخيانة أيضاً.

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نصيحة : لكي لاتخسر أحد من أبنائك أو أقاربك كن حذر ومراقب لتصرفاتهم ، و أجعلهم تحت عينك.

حيث غرد حساب يدعى ” بارق” بأن الحسابات أوقفت التغريد من فترة بعد إلقاء القبض عليهم



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