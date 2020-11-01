«متحدث الصحة» يدعو للإبلاغ عن المخالفين للإجراءات الوقائية في المطاعم والأماكن العامة

فسر سبب تراجع إصابات كورونا..
وجّهت وزارة الصحة، اليوم الأحد، العديد من التعليمات الهامة بشأن فيروس «كورونا المستجد»، مؤكدة أن التزام المجتمع السعودي بالإجراءات الاحترازية، ساهم في منع ارتفاع الإصابات بالجائحة.
وقال المتحدث باسم الوزارة، الدكتور محمد العبد العالي: بادِرْ بالإبلاغ عن عدم الالتزام بالإجراءات الوقائية في المطاعم والأماكن العامة على الرقم «940».
وخاطب المتحدث المواطنين والمقيمين قائلًا: عند عدم التزام الآخرين ابتعد عن الموقع وحافظ على صحتكم مبشرًا بأن التزام المجتمع أسهم في منع ارتفاع إصابات فيروس كورونا.
وحذّر المتحدث من أن «ارتداء الكمامة دون التزام الآخرين بها خطر جدًا»، قائلاً إن «لبس الجميع للكمامة غير كافٍ، ويجب أن يكون هناك التزام بجميع الاحترازات كالتباعد والتهوية والمحافظة على نظافة اليدين»
#عاجل_السعودية | متحدث #وزارة_الصحة: ارتداء الكمامة دون التزام الآخرين بها خطر جدًا، بل إن لبس الجميع للكمامة غير كاف، ويجب أن يكون الالتزام بجميع الاحترازات كالتباعد والتهوية والمحافظة على نظافة اليدين. pic.twitter.com/Ubip7BSOEJ— قناة السعودية 🇸🇦 (@saudiatv) November 1, 2020
#عاجل_السعودية | متحدث #وزارة_الصحة: ارتداء الكمامة دون التزام الآخرين بها خطر جدًا، بل إن لبس الجميع للكمامة غير كاف، ويجب أن يكون الالتزام بجميع الاحترازات كالتباعد والتهوية والمحافظة على نظافة اليدين. pic.twitter.com/Ubip7BSOEJ— قناة السعودية 🇸🇦 (@saudiatv) November 1, 2020
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