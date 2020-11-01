تمت إحالته إلى الهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة..

أعلن مرور محافظة جدة القبض على قائد الشاحنة الذي كان يقودها بسرعة عالية مع عدم الالتزام بالمسار الأيمن. وقال حساب المرور السعودي على تويتر، اليوم الأحد: «مرور محافظة جدة يضبط قائد الشاحنة الذي كان يقودها بسرعة عالية مع عدم الالتزام بالمسار الأيمن، معرضًا حياته وحياة الآخرين للخطر، وستتم إحالته إلى الهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة في نظام المرور». Advertisements اقرأ أيضا: بعد إغلاق طريق الأمير نايف بالدمام.. «المرور» يوضح الطرق البديلة المرور يوجه 5 نصائح لقادة المركبات للحفاظ على سلامة المشاة

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر عرض حياة الآخرين للخطر.. «مرور جدة» يضبط قائد شاحنة كان يقود بسرعة عالية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عاجل الإلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.