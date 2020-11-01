بلغت قيمة مسروقاتهم 232 ألف ريال..
ألقت شرطة منطقة الرياض القبض على 3 مواطِنين لارتكابهم عددًا من الجرائم تمثلت بالسطو على المنازل في عدد من أحياء مدينة الرياض.
صَرّح مساعد المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، الرائد خالد الكريديس، بأن المتابعة الأمنية لمكافحة جرائم الاعتداء على الأموال، أسفرت عن تمكن الجهة المختصة بشرطة المنطقة من القبض (ثلاثة مواطِنين، جميعهم في العقد الثاني من العمر)، لتورطهم بارتكاب عددٍ من الجرائم تمثلت بالسطو على المنازل في عدد من أحياء مدينة الرياض، والاستيلاء على ما فيها من أجهزةٍ إلكترونية ومصوغات ذهبية وأموال، وسرقة 14 مركبة استخدموها في جرائمهم، وتم استرداد معظمها، وقد بلغت قيمة مسروقاتهم 232 ألف ريال، وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم كافة، لإحالتهم إلى النيابة العامة.
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كانت هذه تفاصيل خبر الإطاحة بـ3 أشخاص سرقوا 14 مركبة واستخدموها في السطو على المنازل بالرياض لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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