الداخلية توجّه تنبيهات هامة بشأن «كورونا».. وتذكّر بعقوبة مخالفة عدم ارتداء الكمامات

طالبت الجميع التقيُّد بالتعليمات والبروتوكولات..
أهابت وزارة الداخلية، اليوم الأحد، بجميع الأفراد والكيانات، التقيد التام بالتعليمات، والبروتوكولات المعتمدة لمنع تفشي فيروس «كورونا المستجد».
وأكدت الوزارة، أهمية «الالتزام الثابت بلبس الكمامات، والتباعد الاجتماعي».
وجددت «الداخلية» التذكير بأن «عقوبة إدخال منشآت القطاع الخاص لعدم الملتزمين بارتداء الكمامة 10 آلاف ريال للمرة الأولى، وتضاعف العقوبة في المرة الثانية». حسبما ذكرت إمارة منطقة مكة على «تويتر».
ولفتت الوزارة، إلى أن «ارتفاع مستوى الثقة الاجتماعية بالوضع الصحي الوقائي من كورونا بالمملكة؛ ترتب عليه انخفاض ملحوظ في الالتزام بالبروتوكولات الاحترازية المعتمدة».
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