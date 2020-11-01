مصادر لـ«عاجل» تكشف آلية احتساب حضور الطلاب والطالبات عن بُعد

كشفت مصادر لـ«عاجل» أن وزارة التعليم أصدرت تعميمًا لجميع المدارس الحكومية والأهلية والتربية الخاصة والتعليم المستمر حول آلية احتساب حضور الطلاب والطالبات عن بُعد.

وأكدت الوزارة في التعميم دور لجنة التوجيه على مستوى المدرسة في رعاية الطلاب ومتابعة المستوى التحصيلي لفئات المتأخرين دراسيًا والمعيدين وكثيرين الغياب والمتأخرين في حضور الحصص الافتراضية من الطلاب والطالبات، وإعداد وتنفيذ البرامج والخدمات الوقائية والعلاجية وقياس أثرها والتحويل إلى المرشد الطلابي وفق آلية التحويل المعتمدة.

وأشار التعميم إلى أن دور كل من وكيل شؤون الطلاب والطالبات والمساعد والمساعدة الإدارية ومسجل ومسجلة المعلومات متابعة غياب الطلبة خلال العام الدراسي وفق ما ورد في الدليل التنظيمي والدليل الإجرائي لمدارس التعليم العام.

وأوضح أن دور المرشد/ة في متابعة الطلاب/ت الغائبين بعد إحالتهم من قبل وكيل/ة الطلاب والطالبات على أن يكون عدد الأيام للطلاب والطالبات المحالين للمرشد بمعدل ٣ أيّام متصلة أو ٥ أيّام منفصلة، ومتابعة المستوى التحصيلي للطلاب والطالبات الذين تمت إحالتهم من قبل وكيل شؤون الطلاب وتحسين مستوياتهم التحصيلية ورعايتهم بفئاتهم المختلفة.

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