أمانة عسير تُكثّف حملاتها للتوعية بخطورة ظاهرة التعديات على أملاك الدولة

أطلقت أمانة منطقة عسير حزمة من الفعاليات ضمن الحملة التوعوية للحد من ظاهرة التعديات، التي وجّه بها أمير المنطقة.

وأشار أمين المنطقة الدكتور وليد الحميدي، أن الأمانة والبلديات الـ33 التابعة؛ بدأت في تنفيذ الخطة المعدة ضمن الحملة، وتشمل (بث رسائل توعوية نصية وإلكترونية، وتفعيل الشاشات الإلكترونية التليفزيونية)، إضافة إلى إعداد البرامج لمناقشة موضوع التعديات في صورته العامة وتفاصيله الجزئية.

وأضاف الحميدي، أن الأمانة تركز في حملتها على التوعية بخطورة التعدي بجميع أشكاله، مع أهمية تحقيق الموازنة بين أملاك الدولة والحفاظ على أملاك المواطنين التي حفظها لهم الشرع والنظام.

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وأكد الحميدي قيام لجان التعديات بتنفيذ ومتابعة مسؤولياتها وواجباتها المناطة بها؛ وفق الأنظمة والتعليمات، كاشفًا عن وجود لجان في الأمانة وبلدياتها تباشر عملها وفق الاختصاص والمواقع التابعة لها.

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