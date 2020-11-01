اخبار السعوديه

تعليم نجران يواصل تنفيذ المرحلة الثانية لبرامج تدريب الكوادر التعليمية

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

لتجويد الأداء المهني..

تواصل الإدارة العامة للتعليم بنجران ممثلة بإدارة التدريب التربوي بنين، تنفيذ المرحلة الثانية للبرامج التدريبية عن بُعد، لشاغلي الوظائف التعليمية.

وتتضمن البرامج التدريبية في أسبوعها الثاني؛ 4 حقائب تدريبية في "مهارات التدريس الإلكتروني" و"برنامج المدارس المعززة للسلوك الإيجابي"، و"أمن المعلومات"، إضافة إلى برنامج "المهارات المهنية في التعلم عن بُعد".

Advertisements

وأوضح المتحدث الرسمي لـ"تعليم نجران" جابر بن محمد مدخلي، أن "البرامج تُنفذ ضمن خطة التطوير المهني بتعليم المنطقة، وذلك لإكساب شاغلي الوظائف التعليمية المعارف والمهارات التطبيقية في مجالات التعليم والتعلُم، وتوظيف المنصات الإلكترونية الرسمية لتجويد الأداء المهني وفق متطلبات التعليم "عن بُعد".

اقرأ أيضًا: 

«تعليم نجران» يفوز بـ 4 ميداليات في مسابقة عالمية للرياضيات

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تعليم نجران يواصل تنفيذ المرحلة الثانية لبرامج تدريب الكوادر التعليمية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عاجل الإلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا