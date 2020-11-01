تعليم نجران يواصل تنفيذ المرحلة الثانية لبرامج تدريب الكوادر التعليمية

تواصل الإدارة العامة للتعليم بنجران ممثلة بإدارة التدريب التربوي بنين، تنفيذ المرحلة الثانية للبرامج التدريبية عن بُعد، لشاغلي الوظائف التعليمية.

وتتضمن البرامج التدريبية في أسبوعها الثاني؛ 4 حقائب تدريبية في "مهارات التدريس الإلكتروني" و"برنامج المدارس المعززة للسلوك الإيجابي"، و"أمن المعلومات"، إضافة إلى برنامج "المهارات المهنية في التعلم عن بُعد".

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وأوضح المتحدث الرسمي لـ"تعليم نجران" جابر بن محمد مدخلي، أن "البرامج تُنفذ ضمن خطة التطوير المهني بتعليم المنطقة، وذلك لإكساب شاغلي الوظائف التعليمية المعارف والمهارات التطبيقية في مجالات التعليم والتعلُم، وتوظيف المنصات الإلكترونية الرسمية لتجويد الأداء المهني وفق متطلبات التعليم "عن بُعد".

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