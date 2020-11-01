اجتماع أمناء جائزة الشعر العربي

رأس مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة رئيس مجلس أمناء أكاديمية الشعر العربي خالد الفيصل اليوم اجتماع مجلس الأمناء الثالث للعام الحالي بحضور الأمير سلطان بن عبدالله الفيصل ووزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ وأعضاء المجلس. وفي بداية الاجتماع رحب الأمير خالد الفيصل بوزير التعليم بمناسبة انضمانه لعضوية المجلس كما منح آل الشيخ العضوية الشرفية لأكاديمية الشعر العربي. وأعلن أمير منطقة مكة المكرمة شخصيات العام المكرمة ضمن حفل جائزة الأمير عبد الله الفيصل العالمية للشعر العربي وهما: وزير الثقافة الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان آل سعود، ووزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ، ويأتي ذلك بعد توصية رئاسة جامعة الطائف للمجلس. وناقش المجلس الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال واتخذت حيالها التوصيات اللازمة.

ثم اطلع الأمير خالد الفيصل وزير التعليم على مجسم أكاديمية الشعر العربي بجامعة الطائف التي تضم قاعة محاضرات تتسع لـ150 شخصا بمساحة 170 مترا مربعا، وقاعة سماء الشعراء، وهي قاعة الندوات الشعرية بمساحة تتسع لـ180 شخصاً بمساحة 200 متر مربع. كما يضم المشروع، إلى جانب جناح الإدارة الذي تبلغ مساحته 130 متراً مربعاً، قاعات لورش العمل بمساحة 170 مترا مربعا، وبهوا للاستقبال تبلغ مساحته 150 متراً مربعاً، ومكتبة صوتية وبصرية بمساحة 220 متراً مربعاً تستوعب 180 شخصاً. وصمم المشروع بشكل فريد، إذ يتكون الجسم الرئيس للمبنى من قبوٍ معدنيٍ عادي بارتفاع تسعةِ أمتار ليغطي مساحة قدرها 18 متراً تتوزع أسفله الفراغات والقاعات المختلفة المكونة للمشروع.

وتغطي القبو كسوات من ألواح الألومنيوم ذات اللون الذهبي المقاوم للعوامل الجوية، وتتحول هذه الألواح كلما اقتربنا من الأرض إلى بلاطات حجرية تكسو الأرض حتى يتمكن الزوار من المشي فوقها، ثم تعود مرةً أخرى إلى الارتفاع مكسوةً بالألواح الذهبية، مشكلة أطراف الأوراق والمثبتة على هيكلٍ معدني بسيط. ويجمع المشروع بهذا التصميم بين الحداثة التي تواكب متطلبات العصر، والإبداع الذي يستشعره الزوار في كل زاوية.