اجتماع أمناء جائزة الشعر العربي

ثم اطلع الأمير خالد الفيصل وزير التعليم على مجسم أكاديمية الشعر العربي بجامعة الطائف التي تضم قاعة محاضرات تتسع لـ150 شخصا بمساحة 170 مترا مربعا، وقاعة سماء الشعراء، وهي قاعة الندوات الشعرية بمساحة تتسع لـ180 شخصاً بمساحة 200 متر مربع. كما يضم المشروع، إلى جانب جناح الإدارة الذي تبلغ مساحته 130 متراً مربعاً، قاعات لورش العمل بمساحة 170 مترا مربعا، وبهوا للاستقبال تبلغ مساحته 150 متراً مربعاً، ومكتبة صوتية وبصرية بمساحة 220 متراً مربعاً تستوعب 180 شخصاً. وصمم المشروع بشكل فريد، إذ يتكون الجسم الرئيس للمبنى من قبوٍ معدنيٍ عادي بارتفاع تسعةِ أمتار ليغطي مساحة قدرها 18 متراً تتوزع أسفله الفراغات والقاعات المختلفة المكونة للمشروع.
وتغطي القبو كسوات من ألواح الألومنيوم ذات اللون الذهبي المقاوم للعوامل الجوية، وتتحول هذه الألواح كلما اقتربنا من الأرض إلى بلاطات حجرية تكسو الأرض حتى يتمكن الزوار من المشي فوقها، ثم تعود مرةً أخرى إلى الارتفاع مكسوةً بالألواح الذهبية، مشكلة أطراف الأوراق والمثبتة على هيكلٍ معدني بسيط. ويجمع المشروع بهذا التصميم بين الحداثة التي تواكب متطلبات العصر، والإبداع الذي يستشعره الزوار في كل زاوية.
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