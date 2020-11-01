توكلنا يكمل ربطه مع 7 جهات حكومية

أطلق تطبيق توكلنا تحديثًا جديدًا للمستخدمين يتضمن العديد من الخدمات الرقمية؛ تضمنت استعراض المواعيد العدلية والأحوال المدنية والجوازات، وعرض المخالفات العامة، إلى جانب خدمة بطاقة الوضع الصحي ومشاركتها. وكان التطبيق قد أكمل عملية الربط الإلكتروني مع العديد من الجهات الحكومية، وفي مقدمتها وزارة (الداخلية، الصحة، العدل، التعليم، الشؤون البلدية والقروية، الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، والحج والعمرة)، حيث أثبت فاعليته وموثوقيته كحل تقني آمن لتسهيل وصول المواطنين والمقيمين إلى خدمات الجهات الحكومية بكل يسر وسهولة.

وتُمكن خدمة استعراض المواعيد العدلية المستخدم من الاطلاع على مواعيده المرتبطة بهويته الوطنية أو برقم الإقامة، مع إمكانية استعراض تفاصيل الموعد، فيما تأتي خدمة عرض مواعيد الأحوال المدنية وخدمة عرض مواعيد الجوازات لتتيح للمستخدم الاطلاع على مواعيده المحجوزة واستعراض تفاصيلها.

ومن ضمن الخصائص الجديدة في تطبيق توكلنا، خدمة عرض المخالفات العامة من لوحة بيانات المستخدم، حيث تُمكنه هذه الخدمة من استعراض مخالفاته المسجلة على رقم الهوية الوطنية أوالإقامة سواءً أكانت المخالفة من مخالفات وزارة الداخلية أو مديرية الأمن العام أو وزارة الشؤون البلدية والقروية أو المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، وبيان حالتها إذا كانت غير مسددة وعرضها في قائمة حسب حالة السداد، مع إمكانية استعراض تفاصيل كل مخالفة كرقمها وتاريخها ووقت تسجيلها، والمدينة التي وقعت فيها، وتوضيح الجهة المصدرة لها، ومجموع قيمة المخالفة.

ولإثبات الحالة الصحية للمواطن والمقيم، أضاف التطبيق خدمة بطاقة الوضع الصحي، والتي تمكّن ولي الأمر من طباعة كود الحالة الصحية للتابعين ومشاركتها مع مستخدم آخر عند الذهاب إلى أماكن التجمعات أو غيرها. ودعت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي «سدايا» جميع مستخدمي تطبيق توكلنا إلى تحديث التطبيق عبر متاجر Google Play وApp Store وAppGallery للاستفادة من الخدمات الجديدة، وللتأكد من عمل التطبيق بكفاءة وفعالية كما هو مصمم من أجله، وضمان أعلى درجات الخصوصية والسرية وأمان المعلومات والبيانات.