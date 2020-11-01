3 لصوص يسرقون 17 مركبة لتنفيذ جرائمهم

صَرّح مساعد المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، الرائد خالد الكريديس، بأن المتابعة الأمنية لمكافحة جرائم الاعتداء على الأموال أسفرت عن تمكن الجهة المختصة بشرطة المنطقة من القبض ثلاثة مواطِنين، جميعهم في العقد الثاني من العمر، لتورطهم فى ارتكاب عددٍ من الجرائم، تمثلت فى السطو على المنازل بعدد من أحياء مدينة الرياض، والاستيلاء على ما فيها من أجهزةٍ إلكترونية ومصوغات ذهبية وأموال، وسرقة 14 مركبة استخدموها في جرائمهم، وتم استرداد معظمها. وقد بلغت قيمة مسروقاتهم 232,000 ريال، وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم كافة، لإحالتهم إلى النيابة العامة.



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