شكرا لقرائتكم خبر عن السديس : أهمية الاستفادة من الإعلام في تطوير منظومة العمل لخدمة الحرمين والان نبدء بالتفاصيل

استقبل الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الأستاذ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس رئيس قسم الإعلام المتخصص بجامعة الإمام محمد بن سعود سعادة الدكتور عبدالله العساف. وبين حرص الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الدائم لمد جسور التواصل مع كافة الجهات ذات العلاقة، مثنياً على دور جامعة الإمام محمد بن سعود في بناء جيل واعي يخدم دينه وقيادته ووطنه. وأكد الرئيس العام على أهمية إيصال رسالة الحرمين الشريفين الوسطية للجميع، حيث لفت إلى دور الإعلام وأهمية الاستفادة منه في تطوير منظومة العمل لخدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما وفق تطلعات القيادة الرشيدة -حفظها الله-. من جانبه قدم العساف شكره للرئاسة العامة ومنسوبيها على الترحيب وحفاوة الاستقبال، مشيداً بما تبذله الرئاسة من جهد مميز في خدمة الحرمين الشريفين، وحرصها الدائم على مد جسور التواصل وتعاونهم الدائم مع الجهات الحكومية والتعليمية.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السديس : أهمية الاستفادة من الإعلام في تطوير منظومة العمل لخدمة الحرمين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.