دورة عن بعد لتحضير أطباء الزمالة السعودية لطب العيون

2020-11-01

متابعات الخليج 365- محمد داوود- جدة

نظم البرنامج التدريبي المشترك لطب وجراحة العيون بالقطاع الثاني (جدة ومكة المكرمة) الدورة التحضيرية الأولى للامتحان الشفوي عن بعد، وذلك بالتعاون مع الجمعية السعودية لطب العيون.

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أطباء برنامج الزمالة

وأوضح مدير البرنامج التدريبي لطب وجراحة العيون بالقطاع الثاني الدكتور سعيد بن عبدالله الغامدي لـ”متابعات الخليج 365 “، إن الدورة تهدف لتحضير أطباء برنامج الزمالة السعودية في المستويات المتقدمة من أنحاء المملكة للجلوس للامتحان الشفوي وتدريبهم على سيناريوهات لحالات طبية في مختلف فروع طب وجراحة العيون، مبينًا أنه يشرف عليها أساتذة واستشاريون من مختلف مناطق المملكة، إذ يشارك في الدورة ١٦ ممتحنًا وتشمل ٣٢ متدربًا.

التخصصات الفرعية للعيون

وأشار إلى أن الدورة التي أقيمت على مدى يومين غطت التخصصات الفرعية في طب وجراحة العيون، وهي: القرنية وأمراض العين الخارجية، الماء الأبيض وزراعة العدسات، الجلوكوما، الشبكية، التهابات داخل العين، عيون الأطفال، تجميل العيون وأعصاب العيون.

ظروف كورونا الاستثنائية

وفي الختام سجل الدكتور سعيد الغامدي شكره وتقديره المتدربين وسط الدعوات بالنجاح والتميز، وأن يُنتفع بهذه الدورة وأن تكون داعمًا لهم في اختبارات البورد النهائية لا سيما في ظل الظروف الاستثنائية الحالية التي يمر بها التدريب والعالم أجمع بسبب جائحة COVID19، كما خص بالشكر كل الأساتذة المشاركين في هذه الدورة وكافة أعضاء اللجنة المنظمة على جهودهم وإبداعاتهم في تنفيذ هذه الدورة.



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