إثبات الحالة الصحية عبر تطبيق توكلنا شرط دخول الجهات الحكومية والخاصة بالمدينة

2020-11-01

متابعات الخليج 365 - الرياض

أعلنت إمارة المدينة المنورة أنه لن يسمح بدخول المؤسسات الحكومية أو منشآت القطاع الخاص دون إثبات الحالة الصحية عبر تطبيق توكلنا.

وقالت الإمارة في بيان لها إنه اعتبارًا من الغد فإن تحميل تطبيق توكلنا وإبراز ما يثبت الحالة الصحية للمستفيد، شرط احترازي إلزامي للدخول إلى مقرات جميع الجهات الحكومية ومنشآت القطاع الخاص بالمدينة المنورة، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية للمساهمة في الحد من انتشار فيروس كورونا.

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إثبات الحالة الصحية في تطبيق توكلنا

يذكر أنه لإثبات الحالة الصحية للمواطن والمقيم، أضاف التطبيق خدمة بطاقة الوضع الصحي والتي تمكّن ولي الأمر من طباعة كود الحالة الصحية للتابعين ومشاركتها مع مستخدم آخر عند الذهاب إلى أماكن التجمعات أو غيرها.

الربط الحكومي اكتمل

وأطلق تطبيق توكلنا تحديثًا جديدًا للمستخدمين يتضمن العديد من الخدمات الرقمية؛ تضمنت استعراض المواعيد العدلية والأحوال المدنية والجوازات، وعرض المخالفات العامة، إلى جانب خدمة بطاقة الوضع الصحي ومشاركتها.

وكان التطبيق قد أكمل عملية الربط الإلكتروني مع العديد من الجهات الحكومية وفي مقدمتها وزارة (الداخلية، الصحة، العدل، التعليم، الشؤون البلدية والقروية، الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، والحج والعمرة)، حيث أثبت فاعليته وموثوقيته كحل تقني آمن لتسهيل وصول المواطنين والمقيمين إلى خدمات الجهات الحكومية بكل يسر وسهولة.

وتُمكن خدمة استعراض المواعيد العدلية المستخدم من الاطلاع على مواعيده المرتبطة بهويته الوطنية أو برقم الإقامة، مع إمكانية استعراض تفاصيل الموعد، فيما تأتي خدمة عرض مواعيد الأحوال المدنية وخدمة عرض مواعيد الجوازات لتتيح للمستخدم الاطلاع على مواعيده المحجوزة واستعراض تفاصيلها.



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