محمد بن مسعود - الدمام - في ختام جولة "رئاسة العشرين" من دوري المحترفين أسندت لجنة الحكام بالاتحاد السعودي لكرة القدم قيادة لقاء النصر والشباب في ختام الجولة الثالثة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين "جولة رئاسة العشرين" لطاقم تحكيم سعودي بقيادة شكري الحنفوش "ساحة"، ويساعده كلٌّ من: عبد الرحيم الشمري ومحمد الحنفوش، وحسين أبو شاهين حكمًا رابعًا، وحكام الفيديو كل من: عادل شراحيلي وممدوح الشهدان. 01 نوفمبر 2020 - 15 ربيع الأول 1442 06:33 PM في ختام جولة "رئاسة العشرين" من دوري المحترفين Advertisements بقيادة "الحنفوش".. طاقم تحكيم سعودي لقيادة مباراة النصر والشباب بقيادة "الحنفوش".. طاقم تحكيم سعودي لقيادة مباراة النصر والشباب أسندت لجنة الحكام بالاتحاد السعودي لكرة القدم قيادة لقاء النصر والشباب في ختام الجولة الثالثة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين "جولة رئاسة العشرين" لطاقم تحكيم سعودي بقيادة شكري الحنفوش "ساحة"، ويساعده كلٌّ من: عبد الرحيم الشمري ومحمد الحنفوش، وحسين أبو شاهين حكمًا رابعًا، وحكام الفيديو كل من: عادل شراحيلي وممدوح الشهدان. الكلمات المفتاحية ، بقيادة "الحنفوش".. طاقم تحكيم سعودي لقيادة مباراة النصر والشباب ،

المصدر : الخليج 365 الكلمات الدلائليه اخبار الرياضه الرياضه اليوم الرياضه الان اخر المباريات مباره اليوم الرياضه اليوم الرياضه الان اخر المباريات مباره اليوم

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