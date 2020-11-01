محمد بن مسعود - الدمام - أنهى نادي الاتحاد علاقته - رسميّاً - باللاعب الإيفواري ويلفريد بوني، بعد فسخ العقد بالتراضي بين الطرفين.

وكتب بوني عبر حسابه الرسمي بموقع "تويتر"، الأحد: "توصلت إلى اتفاق متبادل مع إدارة الاتحاد لإنهاء علاقتنا التعاقدية".

وقدم المهاجم الشكر للنادي واللاعبين والجماهير على كل دعمهم والوقت الذي قضوه معاً، متمنياً التوفيق للجميع في المستقبل. 01 نوفمبر 2020 - 15 ربيع الأول 1442 06:27 PM Advertisements بالتراضي بين الطرفين.. الاتحاد و"بوني" انفصال نهائي بالتراضي بين الطرفين.. الاتحاد و"بوني" انفصال نهائي أنهى نادي الاتحاد علاقته - رسميّاً - باللاعب الإيفواري ويلفريد بوني، بعد فسخ العقد بالتراضي بين الطرفين.

وكتب بوني عبر حسابه الرسمي بموقع "تويتر"، الأحد: "توصلت إلى اتفاق متبادل مع إدارة الاتحاد لإنهاء علاقتنا التعاقدية".

وقدم المهاجم الشكر للنادي واللاعبين والجماهير على كل دعمهم والوقت الذي قضوه معاً، متمنياً التوفيق للجميع في المستقبل. الكلمات المفتاحية ، بالتراضي بين الطرفين.. الاتحاد و"بوني" انفصال نهائي ،

المصدر : الخليج 365 الكلمات الدلائليه اخبار الرياضه الرياضه اليوم الرياضه الان اخر المباريات مباره اليوم الرياضه اليوم الرياضه الان اخر المباريات مباره اليوم

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