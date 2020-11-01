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نشرت وزارة الحج والعمرة اللحظات الأولى لوصول أول فوج من معتمري الخارج بعد 8 أشهر من تعليق العمرة بسبب كورونا وسط تنظيمات احترازية بتعاون وزارة الحج والعمرة مع الجهات المعنية.
ووصل أول فوج من معتمري الخارج القادمين من جمهورية باكستان وفي مقدمة مستقبليهم وزير الحج والعمرة ونائبه ومدير عام مطار الملك عبدالعزيز الدولي.
وكانت الاستعدادات مستمرة من وزارة الحج والعمرة والجهات المعنية بمطار الملك عبدالعزيز الدولي لاستقبال أول أفواج المعتمرين من خارج المملكة مع انطلاق المرحلة الثالثة للعمرة تدريجياً مع تطبيق الاحترازات.
01 نوفمبر 2020 - 15 ربيع الأول 1442 06:08 PM
بعد 8 أشهر من تعليق العمرة بسبب كورونا
نشرت وزارة الحج والعمرة اللحظات الأولى لوصول أول فوج من معتمري الخارج بعد 8 أشهر من تعليق العمرة بسبب كورونا وسط تنظيمات احترازية بتعاون وزارة الحج والعمرة مع الجهات المعنية.
ووصل أول فوج من معتمري الخارج القادمين من جمهورية باكستان وفي مقدمة مستقبليهم وزير الحج والعمرة ونائبه ومدير عام مطار الملك عبدالعزيز الدولي.
وكانت الاستعدادات مستمرة من وزارة الحج والعمرة والجهات المعنية بمطار الملك عبدالعزيز الدولي لاستقبال أول أفواج المعتمرين من خارج المملكة مع انطلاق المرحلة الثالثة للعمرة تدريجياً مع تطبيق الاحترازات.
، شاهد.. لحظة وصول أول فوج من معتمري الخارج إلى المملكة ،
المصدر : الخليج 365
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