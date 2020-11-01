شكرا لقرائتكم خبر عن وصول أول أفواج معتمري الخارج من إندونيسيا وباكستان والان نبدء بالتفاصيل

وصل إلى مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة اليوم، أول فوج من معتمري الخارج القادمين من إندونيسيا وباكستان.

وكان في استقبال فوج المعتمرين لدى وصولهم، وزير الحج والعمرة الدكتور محمد صالح بن طاهر بنتن, ومعالي نائبه الدكتور عبدالفتاح بن سليمان مشاط ومدير مطار الملك عبدالعزيز الدولي عصام نور.

وتأتي تلك الخطوة تنفيذًا للتوجيهات الكريمة بالسماح لأداء العمرة والزيارة تدريجيًا وفق أربع مراحل، مع اتخاذ الإجراءات الاحترازية الصحية اللازمة لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" حفاظًا على صحة الإنسان، واستجابة لتطلّع كثير من المسلمين في الداخل والخارج لأداء مناسك العمرة والزيارة.

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وأشارت الوزارة إلى أن المعتمرين سيخضعون فورًا للعزل الطبي الذي سيستمر ثلاثة أيام قبل أداء مناسك العمرة في فنادق مؤهلة، حيث قامت الوزارة بوضع المعايير والضوابط لجميع مزودي الخِدْمات وشركات العمرة لضمان تطبيق أقصى معايير الإجراءات الاحترازية والوقائية المعتمدة من وزارة الصحة.

وبحسب الخطة الإستراتيجية التي وضعت من قبل الجهات الحكومية فستشهد المرحلة الثالثة من مراحل عودة العمرة والزيارة وأداء الصلوات في المسجد الحرام والمسجد النبوي 20 ألف معتمر و60 ألف مصلٍ و19,500 زائر في اليوم الواحد، وسيتم تنظيم دخولهم إلى الحرمين الشريفين بحسب المواعيد المعتمدة من تطبيق "اعتمرنا" ووفق الطاقة التشغيلية الممكنة لتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية.

وفي ظل الظروف التي شهدها العالم جراء الجائحة، دعت وزارة الحج والعمرة المعتمرين والزوار والمصلين من داخل المملكة وخارجها للتقيد باتباع الإجراءات الاحترازية والوقائية كارتداء الكمامة والتعقيم المستمر لليدين والحفاظ على التباعد المكاني منذ وصولهم وحتى مغادرتهم بعد الانتهاء من أداء مناسكهم.