شكرا لقرائتكم خبر عن النيابة تنفذ 182 ألف إجراء خلال 7أيام والان نبدء بالتفاصيل

نفذت النيابة العامة أكثر من182 ألف إجراء خلال أسبوع واحد خلال الفترة من 8/3/1442هـ وحتى 14/3/1442هـ. وتوزعت بين 6 أنواع من الإجراءات، حيث نفذ أعضاء النيابة 182.121 إجراء بينما تم استقبال 6.177 من القضايا التي وردت لفروع النيابة وتم إنجاز 5.202 . فيما تم تقديم 280 خدمة عن بعد للمستفيدين ومعالجة 7 شكوى للموقوفين عبر خدمة أبشر (معكم) ، وتم استقبال 656 طلب زيارة لمقار النيابة العامة

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