شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط 3 أشخاص سرقوا 14 مركبة واستخدموها في السطو على المنازل والان نبدء بالتفاصيل

ألقت شرطة منطقة الرياض القبض على ثلاثة أشخاص لارتكابهم عدد من الجرائم. وصَرّح مساعد المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، الرائد خالد الكريديس، بأن المتابعة الأمنية لمكافحة جرائم الاعتداء على الأموال، أسفرت عن تمكن الجهة المختصة بشرطة المنطقة من القبض (ثلاثة مواطِنين، جميعهم في العقد الثاني من العمر)، لتورطهم بارتكاب عددٍ من الجرائم تمثلت بالسطو على المنازل في عدد من أحياء مدينة الرياض، والاستيلاء على ما فيها من أجهزةٍ إلكترونية ومصوغات ذهبية وأموال، وسرقة 14 مركبة استخدموها في جرائمهم، وتم استرداد معظمها، وقد بلغت قيمة مسروقاتهم (232,000) ريال، وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم كافة، لإحالتهم إلى النيابة العامة

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