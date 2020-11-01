مذكرة تفاهم بين "التحلية" ومنظمة "نيس" العالمية لتبادل الخبرات 

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تُمكن "مذكرة التفاهم"، المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة الاستفادة من بنود الاتفاقية بزيادة موثوقية خطوط الأنابيب ومحطات التحلية وخزانات المياه، عبر الأبحاث العلمية والتقنيات المتخصصة التي تزيد عمر المعدات وتخفض التكاليف الرأسمالية، و تتيح استفادة موظفي المؤسسة من برامج المنظمة الدقيقة في كافة المجالات ( التدريبية والتعليمية، والمواصفات والمعايير ، والعضويات، والمنشورات ).
وتأتي أهمية هذه الاتفاقية لندرة البرامج المحلية المتخصصة في هندسة التآكل، ولأنها تدعم التعاون في تطبيق مجموعة من البرامج المتخصصة مثل (Impact plus) الذي يعزز نظام إدارة التآكل ويحافظ على أصول المؤسسة، ويتيح فرص الاستثمار فيها وفق سياسات وضوابط وإجراءات خاصة من شأنها حماية أصول المؤسسة الحالية والمستقبلية وفق برامج متميزة لإدارة أخطار التآكل وخفض التكاليف.
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