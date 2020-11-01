شكرا لقرائتكم خبر عن مذكرة تفاهم بين "التحلية" ومنظمة "نيس" العالمية لتبادل الخبرات والان نبدء بالتفاصيل

وقع مدير عام معهد الأبحاث الدكتور أحمد العمودي، والرئيس التنفيذي لمنظمة نيس الأمريكية بوب شالكر، بحضورمحافظ المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة المهندس عبدالله بن إبراهيم العبدالكريم، مذكرة تفاهم وتعاون بين الجانبين، تستهدف تعزيز تبادل الخبرات العلمية والتقنية وأوجه التعاون في مجالات التدريب التقني المتخصص، والمعايير الصناعية المتقدمة والأبحاث العلمية، بين المؤسسة الرائدة في صناعة التحلية عالمياً، والمنظمة العالمية المتخصصة في نشر المعرفة وحماية الأصول، وهندسة التآكل وتعزيز الحلول المرتبطة به.

تُمكن "مذكرة التفاهم"، المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة الاستفادة من بنود الاتفاقية بزيادة موثوقية خطوط الأنابيب ومحطات التحلية وخزانات المياه، عبر الأبحاث العلمية والتقنيات المتخصصة التي تزيد عمر المعدات وتخفض التكاليف الرأسمالية، و تتيح استفادة موظفي المؤسسة من برامج المنظمة الدقيقة في كافة المجالات ( التدريبية والتعليمية، والمواصفات والمعايير ، والعضويات، والمنشورات ).

وتأتي أهمية هذه الاتفاقية لندرة البرامج المحلية المتخصصة في هندسة التآكل، ولأنها تدعم التعاون في تطبيق مجموعة من البرامج المتخصصة مثل (Impact plus) الذي يعزز نظام إدارة التآكل ويحافظ على أصول المؤسسة، ويتيح فرص الاستثمار فيها وفق سياسات وضوابط وإجراءات خاصة من شأنها حماية أصول المؤسسة الحالية والمستقبلية وفق برامج متميزة لإدارة أخطار التآكل وخفض التكاليف.