شكرا لقرائتكم خبر عن نائب وزير الحج: 294 معتمرا في أول أيام عودة المعتمرين من الخارج والان نبدء بالتفاصيل

أعلن نائب وزير الحج أن المملكة استقبلت اليوم رحلتين للعمرة من الخارج الاولى من باكستان والثانية ستكون من جاكرتا بهما قرابة 294 معتمرا. وأشار إلى أن الدخول سيكون وفق الاجراءات الاحترازية لضمان سلامة الجميع.

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