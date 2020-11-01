شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الحج: إجراءات إحترازية صارمة أثناء استقبال المعتمرين والان نبدء بالتفاصيل

قال وزير الحج مع بدء استقبال المرحلة الثالثة من المعتمرين، نقوم بتطبيق إجراءات إحترازية صارمة لنضمن سلامة الجميع. وأشار إلى أن هناك طلب كبير ومتزايد من كل دول العالم على أداء العمرة وفي الحقيقة وزارة الصحة تقوم بمجهود كبير وتراجع تطبيق كافة الاحترازات ، وهناك أعداد كبيرة من أبناء الوطن يقفون لتطبيق كافة للاجراءات دون تهاون لسلامة الجميع.

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