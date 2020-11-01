شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة: تسجيل 374 إصابة جديدة بكورونا وتعافي 394 والان نبدء بالتفاصيل

أكد مساعد وزير الصحة المتحدث الرسمي للوزارة د محمد العبدالعالي بأنه لا يزال تسجيل الحالات يزداد حول العالم، موضحاً أن عدم تقيد المجتمعات تسبب في الموجة العالمية الثانية لجائحة كورونا ، ‬ومنوهاً أن التزام المجتمع لدينا أسهم بحمد الله في منع إرتفاع إصابات فيروس كورونا‬، وأننا نحقق ولله الحمد تراجعاً في مستوى الحالات الحرجة والوفيات

‏جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم الأحد بمشاركة المقدم طلال الشلهوب المتحدث الرسمي لوزارة الداخلية.

وأوضح د العبدالعالي أنه تم تسجيل 374 ‏حالة جديدة لفيروس كورونا الجديد (COVID -19) ليصبح إجمالي عدد الحالات المؤكدة في المملكة (347656) حالة، من بينها (8000) حالة نشطة لاتزال تتلقى الرعاية الطبية، ومعظمهم حالتهم الصحية مطمئنة، منها (771) حالة حرجة.

وأشار إلى أن عدد المتعافين في المملكة ولله الحمد وصل إلى (334236) حالة بإضافة (394) حالة تعافي جديدة

فيما بلغ عدد الوفيات (5420) حالة، بإضافة (18) حالة وفاة جديدة، " رحمهم الله جميعاً.

كما بلغ إجمالي الفحوصات في المملكة (8097534) فحص مخبري دقيق وذلك بإضافة (44840) فحص مخبري جديد خلال الـ 24 ساعة الماضية.

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وشدّد الدكتور العبدالعالي على ضرورة المبادرة بالإبلاغ عن مخالفات المنشآت الصحية العامة أو الخاصة على الرقم 937.

لافتاً أن الخدمات الصحية لاتزال تتواصل من خلال جميع المراكز والمنشآت التابعة لوزارة الصحة، حيث قامت مراكز تأكد بإجراء 4264456 مسحة، وقدّمت عيادات تطمن خدماتها لـعدد 1432205 مراجعين، كما قدّمت إستشاراتها الصحية والطبية لـعدد 20596753 عبر مركز 937.

من جانبه قال المقدم طلال الشلهوب المتحدث الرسمي لوزارة الداخلية بأننا نشهد حاليا بداية تعدل الأجواء، ودخول فصل الشتاء، وتزايد التجمعات العائلية وغير العائلية وتهاون البعض في تطبيق الإجراءات الإحترازية والتدابير الوقائية، حيث رصدت الجهات الأمنية ارتفاع مستوى الثقة الإجتماعية بالوضع الصحي الوقائي من جائحة كورونا في المملكة ، مما ترتب عليه انخفاض ملحوظ في الالتزام بالبروتوكولات المعتمدة والمعلنة للإجراءات الإحترازية والتدابير الوقائية للوقاية من فيروس "كوفيد-19" مثل: عدم لبس الكمامة وتزايد التجمعات بأعداد تتجاوز المسموح به.

وأكد أنه تنفيذاً للتعليمات المعتمدة ستستمر متابعة رجال الأمن للالتزام بالإجراءات الإحترازية، والتدابير الوقاية، وضبط المخالفات، وتطبيق العقوبات المقررة بحقها، وذلك في كافة أنواع المواقع العامة، والأحياء السكنية، والاستراحات، ويشمل ذلك؛ الأفراد، والمنشآت بكافة أنواعها.

وأهاب في هذا الخصوص بجميع الأفراد والكيانات، التقيد التام بالتعليمات، والبروتوكولات المعتمدة لمنع تفشي فيروس كورونا المستجد 19، والالتزام الثابت بلبس الكمامات، والتباعد الإجتماعي.

وأضاف قائلاً " نذكر بأن العودة للأوضاع الطبيعية؛ لا تعني زوال المخاطر، وعلى كل منّا مسؤولية وطنية لحماية نفسه، وأسرته، من فيروس كورونا المستجد، وتأدية دوره في منع انتشاره من خلال الالتزام بالإجراءات الإحترازية، والتدابير الوقائية في كافة الأوقات، والمبادرة بالابلاغ عن أي مخالفة للإجراءات الإحترازية، والتدابير الوقائية بالإتصال على الرقم 999 في كافة مناطق المملكة و 911 في منطقتي مكة المكرمة، والرياض.