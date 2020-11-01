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فيديو.. ضبط 3 مواطنين سرقوا أموالًا ومجوهرات بقيمة 232 ألف ريال في الرياض
متابعات الخليج 365 - واس
ألقت شرطة منطقة الرياض القبض على ثلاثة أشخاص لارتكابهم عدد من جرائم السطو على المنازل والمركبات.
وصَرّح مساعد المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، الرائد خالد الكريديس، بأن المتابعة الأمنية لمكافحة جرائم الاعتداء على الأموال، أسفرت -بفضل الله- عن تمكن الجهة المختصة بشرطة المنطقة من القبض (ثلاثة مواطِنين، جميعهم في العقد الثاني من العمر)، لتورطهم بارتكاب عددٍ من الجرائم تمثلت بالسطو على المنازل في عدد من أحياء مدينة الرياض، والاستيلاء على ما فيها من أجهزةٍ إلكترونية ومصوغات ذهبية وأموال، وسرقة 14 مركبة استخدموها في جرائمهم، وتم استرداد معظمها، وقد بلغت قيمة مسروقاتهم (232,000) ريال، وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم كافة، لإحالتهم إلى النيابة العامة.
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