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2020-11-01 المرور : ضبط قائد شاحنة قاد بسرعة جنونية في جدة متابعات الخليج 365 - الرياض أعلن المرور السعودي ضبط قائد شاحنة كان يقودها بسرعة عالية وفي غير المسار المخصص لها. Advertisements وقال حساب المرور على تويتر : مرور محافظة جدة يضبط قائد الشاحنة الذي كان يقودها بسرعة عالية مع عدم الالتزام بالمسار الأيمن، معرضًا حياته وحياة الآخرين للخطر. وأضاف أنه سيتم إحالته للهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة في نظام المرور.

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