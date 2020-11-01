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متحدث الداخلية : نشهد تزايد التجمعات العائلية وتهاون البعض في تطبيق الإجراءات الاحترازية
بعد رصد تهاون البعض بتطبيقها
متابعات الخليج 365 - الرياض
أكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الداخلية المقدم طلال الشلهوب أن رجال الأمن مستمرون في متابعة الالتزام بالإجراءات الاحترازية، مشيرًا إلى رصد تهاون البعض في التقيد بالاحترازات الخاصة بالحد من انتشار فيروس كورونا وزيادة التجمعات.
ولفت الشلهوب خلال المؤتمر الصحفي اليوم إلى ضرورة التقيد بلبس الكمام وعدم حضور التجمعات المخالفة، داعيًا إلى الإبلاغ عن الجهات التي تخالف الاحترازات.
وكان المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي أكد على أهمية التقيد بالاحترازات الوقائية للحد من فيروس كورونا والتي من أهمها ارتداء الكمامة والالتزام بالتباعد الاجتماعي.
ودعا العبدالعالي إلى ضرورة عدم التواجد في التجمعات المخالفة والإبلاغ عن عدم الالتزام بالإجراءات الوقائية في المطاعم والأماكن العامة على الرقم 940.
ولفت إلى أن أعضاء الكادر الصحي بكافة المستويات يجب عليهم التقيد بالإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا.
وقال العبدالعالي خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم إن مركز الاتصال في وزارة الصحة تلقى استفسارًا من أحد المتصلين يستفسر فيه عن كيفية التعامل مع الممارسين غير المتقيدين بالإجراءات بأنه يجب على الجميع التقيد بالاحترازات بما فيهم الممارسون الصحيون.
وأشار العبدالعالي إلى أن ارتداء البعض للكمامة وعدم ارتداءها من قبل البعض الآخر خطير جدًا حيث يجب على الجميع التقيد بتطبيق الاحترازات.
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