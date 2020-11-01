، انتزع أسطح المنازل واقتلع الأشجار .. "غوني" يوقظ الفلبين على هول كارثة ،

- 1/3
- 2/3
- 3/3
قتل سبعة أشخاص على الأقل، اليوم (الأحد)، في الفلبين التي اجتاحها "غوني" أقوى إعصار تشهده خلال العام الجاري، ودفع السلطات إلى الحديث عن ظروف كارثية في بعض المناطق، بعد إجلاء أكثر من 400 ألف من السكان.
وضربت العاصفة اليابسة في جزيرة كاتاندوانيس صباح اليوم، ترافقها رياح سرعتها 225 كيلومترًا في الساعة وعواصف بلغت سرعتها 310 كليومترات في الساعة، انتزعت أسطح منازل واقتلعت أشجارًا وتسببت بفيضانات مفاجئة، وفقاً لـ"فرانس 24".
واعتبر "غوني" من الأعاصير الفائقة القوة قبل تراجع شدته خلال مروره في جزيرة لوزون باتجاه مانيلا.
وفي مانيلا أجلي سكان بعض الأحياء العشوائية الفقيرة في المناطق المنخفضة؛ بسبب خطر حدوث فيضانات، وأغلق مطار العاصمة.
وأصدر مجلس الوقاية من الكوارث الطبيعية رسالة تلقاها السكان على هواتفهم المحمولة، تحذر من رياح مدمرة قد تضرب العاصمة وضواحيها.
ووضع آلاف الجنود في حالة تأهب للمساعدة في عمليات الإجلاء.
وكانت وكالة الأرصاد الجوية الوطنية قد حذرت أمس من رياح تتصف بقوة كارثية وأمطار غزيرة قد تسبب فيضانات متوقعة خلال الساعات الـ12 المقبلة في المناطق الواقعة على مسار الإعصار، وخصوصًا في المقاطعات القريبة من العاصمة.
01 نوفمبر 2020 - 15 ربيع الأول 1442 05:47 PM
أودى بحياة 7 أشخاص ..وأجلى 400 ألف من السكانانتزع أسطح المنازل واقتلع الأشجار .. "غوني" يوقظ الفلبين على هول كارثة
قتل سبعة أشخاص على الأقل، اليوم (الأحد)، في الفلبين التي اجتاحها "غوني" أقوى إعصار تشهده خلال العام الجاري، ودفع السلطات إلى الحديث عن ظروف كارثية في بعض المناطق، بعد إجلاء أكثر من 400 ألف من السكان.
وضربت العاصفة اليابسة في جزيرة كاتاندوانيس صباح اليوم، ترافقها رياح سرعتها 225 كيلومترًا في الساعة وعواصف بلغت سرعتها 310 كليومترات في الساعة، انتزعت أسطح منازل واقتلعت أشجارًا وتسببت بفيضانات مفاجئة، وفقاً لـ"فرانس 24".
واعتبر "غوني" من الأعاصير الفائقة القوة قبل تراجع شدته خلال مروره في جزيرة لوزون باتجاه مانيلا.
وفي مانيلا أجلي سكان بعض الأحياء العشوائية الفقيرة في المناطق المنخفضة؛ بسبب خطر حدوث فيضانات، وأغلق مطار العاصمة.
وأصدر مجلس الوقاية من الكوارث الطبيعية رسالة تلقاها السكان على هواتفهم المحمولة، تحذر من رياح مدمرة قد تضرب العاصمة وضواحيها.
ووضع آلاف الجنود في حالة تأهب للمساعدة في عمليات الإجلاء.
وكانت وكالة الأرصاد الجوية الوطنية قد حذرت أمس من رياح تتصف بقوة كارثية وأمطار غزيرة قد تسبب فيضانات متوقعة خلال الساعات الـ12 المقبلة في المناطق الواقعة على مسار الإعصار، وخصوصًا في المقاطعات القريبة من العاصمة.
، انتزع أسطح المنازل واقتلع الأشجار .. "غوني" يوقظ الفلبين على هول كارثة ،
المصدر : الخليج 365
كانت هذه تفاصيل خبر انتزع أسطح المنازل واقتلع الأشجار .. "غوني" يوقظ الفلبين على هول كارثة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.