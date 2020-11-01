محمد بن مسعود - الدمام - نعى أبناء الشيخ حمد آل غصين، وأسرة "آل غصين"، أخاهم الفقيد "نايف". وتلقت أسرة "آل غصين" التعازي والمواساة من أصحاب السمو والشيوخ في المملكة والكويت. كما قدم شيوخ القبائل التعازي في الفقيد رحمه الله وأسكنه فسيح جناته وألهم ذويه الصبر والسلوان "إنا لله وإنا إليه راجعون". والعزاء على جوال أخيه "حسين" على الرقم: 0508934467. 01 نوفمبر 2020 - 15 ربيع الأول 1442 05:26 PM وفاة نايف آل غصين وفاة نايف آل غصين نعى أبناء الشيخ حمد آل غصين، وأسرة "آل غصين"، أخاهم الفقيد "نايف". وتلقت أسرة "آل غصين" التعازي والمواساة من أصحاب السمو والشيوخ في المملكة والكويت. كما قدم شيوخ القبائل التعازي في الفقيد رحمه الله وأسكنه فسيح جناته وألهم ذويه الصبر والسلوان "إنا لله وإنا إليه راجعون". والعزاء على جوال أخيه "حسين" على الرقم: 0508934467. الكلمات المفتاحية ، وفاة نايف آل غصين ،

المصدر : الخليج 365 الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه

كانت هذه تفاصيل خبر وفاة نايف آل غصين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.