محمد بن مسعود - الدمام - في افتتاحية دوري الدرجة الثانية فاز فريق بيشة لكرة القدم، بأولى مبارياته في افتتاحية دوري الدرجة الثانية، بهدف رائع في مرمى ضيفه فريق الأنصار. وشهدت المباراة تصدي حارس مرمى بيشة بضربة جزاء للأنصار. وبعد المباراة هنأ رئيس نادي بيشة عبد العزيز الجديع، لاعبي الفريق على المستوى الرائع، معتذرًا عن عدم حضور الجمهور تماشيًا مع البروتوكولات الصحية وأوامر الجهات المسؤولة التي تقتضي عدم الحضور الجماهيري حفاظًا على السلامة العامة. 01 نوفمبر 2020 - 15 ربيع الأول 1442 05:28 PM في افتتاحية دوري الدرجة الثانية فريق بيشة يفوز على الأنصار بهدف فريق بيشة يفوز على الأنصار بهدف فاز فريق بيشة لكرة القدم، بأولى مبارياته في افتتاحية دوري الدرجة الثانية، بهدف رائع في مرمى ضيفه فريق الأنصار. وشهدت المباراة تصدي حارس مرمى بيشة بضربة جزاء للأنصار. وبعد المباراة هنأ رئيس نادي بيشة عبد العزيز الجديع، لاعبي الفريق على المستوى الرائع، معتذرًا عن عدم حضور الجمهور تماشيًا مع البروتوكولات الصحية وأوامر الجهات المسؤولة التي تقتضي عدم الحضور الجماهيري حفاظًا على السلامة العامة. الكلمات المفتاحية ، فريق بيشة يفوز على الأنصار بهدف ،

المصدر : الخليج 365 الكلمات الدلائليه اخبار الرياضه الرياضه اليوم الرياضه الان اخر المباريات مباره اليوم الرياضه اليوم الرياضه الان اخر المباريات مباره اليوم

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