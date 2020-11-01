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شكرا لمتابعة خبر عن بالصور.. أول فوج من معتمري الخارج يصل إلى المملكة والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):وصل أول فوج من معتمري الخارج القادمين من جمهورية باكستان إلى المملكة، وجاء في مقدمة مستقبليهم وزير الحج والعمرة ونائبه ومدير عام مطار الملك عبدالعزيز الدولي.
ويأتي ذلك بعد تكثيف الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، وذلك برفع كامل الطاقة التشغيلية.
وكانت وزارة الحج والعمرة أكدت استعدادها لاستقبال أول رحلة عمرة من الخارج اليوم تصل عبر مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة.
وأوضحت وزارة الحج أن الأجانب القادمون من الخارج لأداء مناسك العمرة؛ ستكون مدة إقامتهم داخل المملكة 10 أيام فقط.
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