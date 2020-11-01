شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. متحدث الصحة يكشف عن الحالات التي سيتم فيها حظر التجول والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):

كشف المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، الدكتور محمد العبدالعالي، عن الممارسات التي تستدعي رفع توصية بحظر كامل أو جزئي للتجول.

وأوضح الدكتور محمد العبدالعالي خلال مؤتمر صحفي اليوم الأحد، أن "هناك مجموعات وفرق طبية وصحية متخصصة ومراقبة للوبائيات تتابع منحنيات الزيادة في عدد حالات الإصابة بكورونا ".

وأضاف:" فإذا تم رصد تسارع في نمو الحالات بمنطقة من المناطق في فترة زمنية قصيرة، أو زيادة في الحالات التي تتطلب الدخول للعناية المركزة، أو الاثنين معًا، ففي مثل هذه الحالات يتم تطبيق احترازات أعلى وأعلى لصد تفشي فيروس كورونا"، مؤكدًا أنه "حتى الآن لا تدعو الحاجة إلى احترازات أعلى".

وأعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، اليوم الأحد، عن تسجيل 374 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد COVID19 توزعت في مختلف مدن ومناطق المملكة.