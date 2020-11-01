شكرا لمتابعة خبر عن مؤسسة النقد تحذر من الاستجابة للرسائل المشبوهة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

حذرت مؤسسة النقد العربي السعودي من التعامل مع رسائل مشبوهة نستخدم اسم المؤسسة بهدف الاحتيال.

وقالت مؤسسة النقد عبر حسابها بتويتر "تجنب التعامل مع الرسائل النصية المشبوهة ، هناك اتصالات ورسائل نصية لجهات مجهولة تستخدم اسم مؤسسة النقد العربي السعودي أو يدعي مرسلها أنه من منسوبيها لايهامك بمصداقيتها بهدف الاحتيال ..فاحذر منها ولا تستجيب لها"

وفي وقت سابق، أعلنت مؤسسة النقد السعودي، "ساما"، عن قرارها بطرح عملة ورقية جديدة من فئة 20 ريالاً بمناسبة رئاسة المملكة العربية السعودية لقمة مجموعة الـ20.