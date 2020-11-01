شكرا لمتابعة خبر عن الصحة: «ارتداء الكمامة وحدها غير كافي للنجاة» والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أكد متحدث وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي على أهمية التقيد بالإجراءات الاحترازية للوقاية من كورونا

وقال متحدث الصحة: ": ارتداء الكمامة دون التزام الآخرين بها خطر جدًا، بل إن لبس الجميع للكمامة غير كاف، ويجب أن يكون الالتزام بجميع الاحترازات كالتباعد والتهوية والمحافظة على نظافة اليدين.

ولفت متحدث الصحة في تصريحات صحفية، إلى أهمية الإبلاغ عن أي انتهاك للإجراءات الوقائية الخاصة بكورونا.

أوضح "العبدالعالي" إن هذه الموجه الثانية التي يشهدها العالم للفيروس الجديد تأتي على خلفيةعدم تقيد المجتمعات بالإجراءات