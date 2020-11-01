شكرا لمتابعة خبر عن متحدث الداخلية: رصدنا تهاون في تطبيق الاحترازات والعقوبات مستمرة "فيديو" والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - نايف السالم (صدى):أكد المتحدث باسم وزارة الداخلية، المقدم طلال الشلهوب، أن البعض تهاون في تطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، بالتزامن مع بداية اعتدال الأجواء ودخول فصل الشتاء، إذ زادت التجمعات العائلة وغير العائلية.
وأفاد خلال مؤتمر صحفي اليوم الأحد، بأن الجهات الأمنية رصدت ارتفاع مستوى الثقة الاجتماعية بالوضع الصحي الوقائي من جائحة كورونا بالمملكة؛ مما ترتب عليه انخفاض ملحوظ في الالتزام بالبروتوكولات المعتمدة والمعلنة للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية.
وشدد على استمرار متابعة رجال الأمن للالتزام بالإجراءات الاحترازية، والتدابير الوقاية، وضبط المخالفات، وتطبيق العقوبات المقررة بحقها، في جميع أنواع المواقع العامة، والأحياء السكنية، والاستراحات، ويشمل ذلك: (الأفراد - المنشآت بجميع أنواعها)، منوهًا بأن عقوبة عدم ارتداء الكمامة تضاعف عند تكرارها.
وأهاب بجميع الأفراد والكيانات، التقيد التام بالتعليمات، والبروتوكولات المعتمدة لمنع تفشي فيروس كورونا، والالتزام الثابت بلبس الكمامات، والتباعد الاجتماعي.
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