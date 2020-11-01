شكرا لمتابعة خبر عن طريقة تفعيل حساب أبشر في حال عدم وجود حساب بنكي والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى):

أوضحت منصة أبشر ، خطوات تفعيل الحساب في حال عدم وجود حساب بنكي ، وذلك للحصول علي الخدمات التي توفرها المنصة

وقالت منصة أبشر أنه يتم ذلك من خلال أجهزة الخدمة الذاتية أو موظفي التفعيل من أسفل الصفحة الرئيسية للمنصة.

وتلقت المنصة عدة استفسارات من المستفيدين عبر حسابها الرسمي على موقع تويتر أبرزها طريقة تحديث معلومات جواز السفر ، وخطوات استلام رخصة قيادة بدلا عن صاحب الرخصة.

وقالت المنصة أنه يمكن لشخص استلام رخصة القيادة بدلا من صاحب الطلب وذلك من خلال تفويض مراجعة قطاع يمكن لصاحب الطلب تفويض شخص آخر لاستلام رخصة القيادة .

وفي حال عدم التمكن من تحديث معلومات جواز السفر للعمالة في أبشر، أشارت المنصة إلى أنه يتم رفع طلب من خدمة الرسائل والطلبات بعد الدخول لحسابك في منصة أبشر خدماتي خدماتالخدمات العامة_ الرسائل والطلبات _المديرية العامة للجوازات ".

وردت المنصة علي تساؤل حول ظهور بيانات التقرير الطبي غير متوفرة عند تجديد الرخصة، قائلة إنه يجب عمل فحص النظر وسداد رسوم الخدمة قبل تنفيذها من خلال منصة أبشر عبر المراكز الطبية المعتمدة.