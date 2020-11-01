"الأرصاد" تنبه برياح نشطة وأتربة بمكة المكرمة

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): حذرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم الأحد منطقة مكة المكرمة من رياح نشطة وأتربة ما سيبب تدني في مدى الرؤية الأفقية . حذرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم الأحد منطقة مكة المكرمة من رياح نشطة وأتربة ما سيبب تدني في مدى الرؤية الأفقية . وقالت " الأرصاد " أن التحذير يشمل " الخرمة ، وتربة ، ورنية " ، وذلك من الساعة 10: 2 بعد الظهر وحتى الساعة السادسة مساءً ، مطالبة الجميع بالحيطة والحذر خاصةً قائدي المركبات .

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