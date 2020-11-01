شكرا لمتابعة خبر عن «الصحة»: تسجيل 374 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، الدكتور محمد العبدالعالي، اليوم الأحد، عن تسجيل 374 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد COVID19 توزعت في مختلف مدن ومناطق المملكة.

وكشف الدكتور محمد العبدالعالي، خلال المؤتمر الصحفي اليومي لفيروس كورونا، عن تسجيل 394 حالة تعافي جديدة ليصل إجمالي المتعافين إلى 334,236 حالة تعافي، فضلًا عن تسجيل 18 حالة وفاة ليصل إجمالي الوفيات إلى 5420 حالة وفاة.

وأوضح متحدث وزارة الصحة، أن منطقة المدينة المنورة تسجل اليوم أعلى إصابات بفيروس كورونا في المملكة بـ 85 إصابة.