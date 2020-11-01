شكرا لمتابعة خبر عن "صحة جدة" تكشف أعراض الإصابة بسرطان الرئة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - جدة (صدى):

أوضحت صحة جدة أعراض الإصابة بسرطان الرئة، وذلك بالتزامن مع الشهر العالمي لسرطان الرئة.

وقالت الصحة أنه من أعراض الإصابة بسرطان الرئة سعال شديد وخروج دم مع السعال ولو بكمية قليلة ، فقدان الوزن دون اتباع أي رجيم.

وأضافت صحة جدة أن من الأعراض أيضا صداع وضيق تنفس والازيز المستمر بالإضافة إلى آلام الصدر.