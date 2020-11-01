شكرا لمتابعة خبر عن 5 ملايين ريال غرامة على من يزاول نشاط المستحضرات البيطرية بلا ترخيص والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

حذرت هيئة الغذاء والدواء اليوم الأحد من مزاولة أي نشاط يتعلق بالمستحضرات البيطرية دون الحصول على التراخيص اللازمة .

وأكدت " الغذاء والدواء " على معاقبة كل من يقوم بمزاولة نشاط المستحضرات البيطرية دون الحصول على التراخيص النظامية بغرامة تصل إلى 5 ملايين ، وفقاً للأنظمة واللوائح .

وكانت " الغذاء والواء " قد حذرت أيضاً المنشأة التي تستخدم أعلاف سامة أو مضرة ما يسبب ضرر على صحة الحيوان أو الصحة العامة تُعاقب بغرامة 200 ألف ريال مع إتلاف الأعلاف وقد تصل الغرامة إلى مليون ريال .

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